ЗМІ: Баррозу бачить Україну в Євросоюзі

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу бачить Україну в майбутньому членом Євросоюзу. Про це, за інформацією дипломатичних джерел ZN.UA, він заявив на пленарному засіданні XVI саміту Україна-ЄС, у понеділок 25 лютого у Брюсселі. Свою тверду впевненість в європейському майбутньому України він також висловив на зустрічі з екс-президентом Віктором Ющенком, що відвідав Брюссель минулого тижня.

За інформацією ZN.UA, незважаючи на складну ситуацію як в Україні, так і в самому ЄС, у Брюсселі було ухвалено рішення докласти всіх зусиль для підписання Угоди про асоціацію з Україною у листопаді поточного року на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. "За" виступають як президент Єврокомісії Баррозу і президент Європейської Ради Герман ван Ромпей, так і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки леді Кетрін Ештон, єврокомісар з питань розширення ЄС та європейської політики сусідства Штефан Фюле і більшість інших членів Єврокомісії.