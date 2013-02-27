ЗМІ: Ющенко у Брюсселі просив не робити Україну заручником справи Тимошенко

Про це повідомляють джерела Української правди.

За їх інформацією, минулої п'ятниці Ющенко провів у Брюсселі зустріч з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу.

"Зустріч тривала понад годину. Екс-президент сказав, що зараз Україна стоїть на перепутті, вирішується доля на роки наперед, і майбутнє держави не повинно бути заручником справи Тимошенко", - зазначають джерела.

За їх словами, Баррозо погодився прийняти Ющенка після 18 години в п'ятницю, попри те, що у єврочиновників це короткий робочий день.

У понеділок у Брюсселі за участі Баррозо відбувся саміт Україна – ЄС, де був присутній президент Віктор Янукович.