ЗМІ: Ющенко у Брюсселі просив не робити Україну заручником справи Тимошенко
14:28, 27 лютого 2013Політика
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Екс-президент Віктор Ющенко перед самітом Україна – ЄС просив керівництво Євросоюзу не робити Україну заручником справи Тимошенко.
Ющенко зустрічався з Баррозу, пишуть ЗМІ / Фото : svit24
Про це повідомляють джерела Української правди.
За їх інформацією, минулої п'ятниці Ющенко провів у Брюсселі зустріч з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу.
"Зустріч тривала понад годину. Екс-президент сказав, що зараз Україна стоїть на перепутті, вирішується доля на роки наперед, і майбутнє держави не повинно бути заручником справи Тимошенко", - зазначають джерела.
За їх словами, Баррозо погодився прийняти Ющенка після 18 години в п'ятницю, попри те, що у єврочиновників це короткий робочий день.
У понеділок у Брюсселі за участі Баррозо відбувся саміт Україна – ЄС, де був присутній президент Віктор Янукович.
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