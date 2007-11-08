Форбс: серед 15 найбагатших людей Східної Європи семеро – українці

Ахметов - другий у списку

За версією журналу «Форбс» серед 15 найбагатших людей Східної Європи семеро – українці На другій і третій сходинках рейтингу – бізнесмени Рінат Ахметов із чотиримільярдними статками і Віктор Пінчук із майже трьома мільярдами доларів. Далі йдуть Віталій Гайдук, Сергій Тарута, Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський. Замикає п’ятнадцятку – Костянтин Жеваго. Найбагатшою людиною Східної Європи «Форбс» називає чеха Петера Келнера. Проте жоден із 15 східноєвропейських багатіїв не увійшов до сотні найбагатших людей світу. Радіо Свобода

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