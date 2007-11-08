Янукович думає, що ситуацію зі зростанням цін на бензин підігрівають

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що ситуація зі зростанням цін на нафтопродукти й паливно-мастильні матеріали на внутрішньому ринку підігрівається штучно.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Я переконаний, що свідомо підігрівається ситуація в суспільстві про можливе зростання цін на нафтопродукти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що зміна цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку відбуватиметься виключно під впливом світових тенденцій. «Але Україна має можливість за рахунок власних ресурсів, власних нафтопереробних заводів реагувати на ціни на споживчому ринку», - переконаний він.

В.ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ постійно контролювати й аналізувати цінову ситуацію на вітчизняному ринку нафтопродуктів.