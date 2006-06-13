У Києві на будівництві загинули два монтажники

Сьогодні о 10.50 на будівництві багатоповерхового житлового будинку по вул. Княжий затон, 1, в Києві загинули двоє будівельників.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі Держпромгірнагляду, металева інвентарна площадка на рівні 26 поверху, встановлена над шахтою сходової клітини, з якої вівся монтаж залізобетонної опалубки, обірвалася та почала падати. У цей час там перебувало троє монтажників, які займалися влаштуванням вертикальної опалубки для монолітного каркасу.

У результаті падіння двоє монтажників зазнали смертельних травм, а третій зламав палець ноги. Усі вони - працівники приватного підприємства „Ремпромбуд-99” (м. Черкаси) та працювали на різних будмайданчиках столиці понад 2 роки.

Комісія територіального управління Держпромгірнагляду по Київській області та м. Києву проводить спеціальне розслідування групового нещасного випадку.

Ймовірними причинами нещасного випадку були порушення технології будівництва та конструктивні недоліки устаткування.

Держпромгірнагляд планує провести перевірки будмайданчиків на предмет дотримання технології будівництва із застосуванням аналогічних монтажних площадок.