Україна завершила переговори по СОТ з В‘єтнамом

Українська делегація на чолі з заступником міністра економіки Валерієм П’ЯТНИЦЬКИМ успішно провела двосторонні переговори щодо вступу України до Cвітової організації торгівлі (СОТ) з делегацією Соціалістичної Республіки В‘єтнам на чолі з заступником міністра промисловості і торгівлі Лє Зань ВІНЄМ.

Про це повідомляє cьогодні прес-служба Міністерства економіки України.

Як зазначив міністр економіки України Анатолій КІНАХ, сторони домовилися про завершення двостороннього переговорного процесу та забезпечення до 15 листопада 2007 року проведення відповідних внутрішньодержавних процедур схвалення підписаних документів.

Українська делегація, за словами А.КІНАХА, ще раз довела, що Україна обрала курс безповоротної демократії, і є державою, яка формує конкурентоспроможну економіку.

«Це (вступ до СОТ) дасть змогу, - висловив переконання міністр економіки, - зменшити втрати від антидемпінгових розслідувань та послабити тарифні бар’єри для експорту вітчизняної продукції на зовнішніх ринках. А також збільшити обсяги іноземних інвестицій, необхідних для технологічного переозброєння підприємств провідних галузей економіки, та допоможе підвищити конкурентоспроможність української економіки, забезпечити її сталий розвиток і розв’язання на цій основі найгостріших соціальних проблем».

***Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, крім Киргизстану, підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів та послуг.

В’єтнам став 150-м членом СОТ 12 грудня 2007 року.