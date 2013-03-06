Уряд посилить контроль за приватною авіацією

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.Вілкула, «Міністерству інфраструктури необхідно посилити контроль за дотриманням правил безпеки польотів приватної авіації».

Він також повідомив, що Міністерство інфраструктури розробить Програму безпеки польотів на 2013-2015 роки і галузеві програми з підвищення безпеки руху на маломірних суднах і на автомобільному транспорті.

«У 2012 році зросла кількість загиблих в аварійних ситуаціях з приватними повітряними суднами і маломірним морським і річковим транспортом», - сказав О.Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної авіаційної служби, в січні 2013 року з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 6 авіаційних інцидентів.

Ще 6 інцидентів сталося в січні 2013 року з повітряними суднами іноземних авіакомпаній.

У 2012 році з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 118 авіаційних подій та інцидентів, зокрема одна катастрофа і одна аварія. З іноземними повітряними суднами на території України в 2012 році сталося 54 авіаційні події, зокрема 7 у грудні.