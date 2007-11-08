НБУ вживає заходи для стримування інфляції

Національний банк України вводить обов`язкове резервування коштів, залучених банками від нерезидентів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Згідно з наданою інформацією, ця норма передбачена постановою Нацбанку №403 від 7 листопада 2007 року. Зокрема, в повідомленні сказано, що документом передбачено «введення 20 листопада 2007 року до складу зобов`язань банків, які підлягають обов`язковому резервуванню, коштів, залучених банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій-нерезидентів».

НБУ також має намір рефінансувати банки за ставками, показник яких буде позитивним щодо показника інфляції.

Окрім цього, Нацбанк вважає необхідним активізувати роботу по залученню коштів від банків, ефективніше використовувати процентні ставки по депозитних сертифікатах Національного банку України.

Такі заходи впроваджуються «з метою заборони інфляційного тиску і попередження накопичення ризиків виникнення дисбалансів у фінансовій сфері».

НБУ зазначає, що в структурі ресурсної бази банків спостерігається прискорене зростання зобов`язань перед нерезидентами. Так, у 2006 році обсяг зобов`язань українських банків перед нерезидентами збільшився в 2,2 раза, а за 10 місяців 2007 року - в 1,9 раза.