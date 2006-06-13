У Києві затримано вбивцю російського підприємця

Працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Києві затримано 49-річного приватного підприємця, який декілька днів тому вбив 44-річного громадянина Росії, теж підприємця.

Про це УНІАН повідомили в ГУБОЗ МВС України, зазначивши, що вбивцю затримано за місцем проживання.

Встановлено, що цей злочин киянин скоїв через небажання повертати борг, а також постійні погрози потерпілого стосовно нього та його родини.

Прокуратурою порушено кримінальну справу.