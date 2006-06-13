У Києві затримано вбивцю російського підприємця
18:26, 13 червня 2006Суспільство
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Злочин киянин скоїв через борг і погрози
Працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Києві затримано 49-річного приватного підприємця, який декілька днів тому вбив 44-річного громадянина Росії, теж підприємця.
Про це УНІАН повідомили в ГУБОЗ МВС України, зазначивши, що вбивцю затримано за місцем проживання.
Встановлено, що цей злочин киянин скоїв через небажання повертати борг, а також постійні погрози потерпілого стосовно нього та його родини.
Прокуратурою порушено кримінальну справу.
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