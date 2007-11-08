Порошенко: НБУ готується до поглиблення світової кризи

Національний банк України готується до поглиблення світової кризи ліквідності. Про це повідомив сьогодні під час телефонної конференції з інвесторами, організованої інвестиційним банком Concorde Capital, голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

«Безумовно, Національний банк готується до того, що криза поглиблюватиметься і за часом вона буде тривалою», - зазначив він. За його словами, наслідки кризи для світової економіки на сьогодні ще не вичерпані, й надалі можна чекати продовження їх негативного впливу.

У той же час П.ПОРОШЕНКО висловив упевненість, що НБУ зможе компенсувати негативний вплив світової кризи.

За його словами, те, що Україна не інтегрована в світову фінансову систему, зіграло свою позитивну роль в обмеженні впливу світової кризи на Україну.

«Можна сказати, що на сьогодні ми не відчуваємо ніякого негативного впливу, пов`язаного зі світовою кризою ліквідності», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.