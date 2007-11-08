У сутичці з бедуїнами громадяни України не постраждали
23:31, 08 листопада 2007Суспільство
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Повідомлення МЗС
Міністерство закордонних справ України заявляє, що у ході сутички на геофізичній сервісній компанії у провінції Шабва українські громадяни не постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, згідно з інформацією Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія та Ємені (за сумісництвом), причини інциденту, що призвів до використання зброї та людських жертв, у даний час перевіряються.
Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Саудівській Аравії та Ємені (за сумісництвом) і Департаменті консульської служби.
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