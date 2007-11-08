У сутичці з бедуїнами громадяни України не постраждали

Міністерство закордонних справ України заявляє, що у ході сутички на геофізичній сервісній компанії у провінції Шабва українські громадяни не постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, згідно з інформацією Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія та Ємені (за сумісництвом), причини інциденту, що призвів до використання зброї та людських жертв, у даний час перевіряються.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Саудівській Аравії та Ємені (за сумісництвом) і Департаменті консульської служби.