Бедуїни вимагали роботи в українській нафтокомпанії: загинули 12 чоловік

Конфлікт охоронців української нафтової компанії з представниками одного з місцевих племен у Ємені привів до загибелі 12 чоловік.

Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на представників єменської правлячої партії.

За інформацією «5 каналу», жертвами конфлікту стали шестеро нападників і стільки ж співробітників служби безпеки.

За словами очевидців, представники місцевого племені вимагали працевлаштувати їх у компанію.

На даний момент немає даних ні про назву української нафтової компанії, ні щодо національної приналежності охоронців.

Єменські бедуїни часто намагаються завадити видобутку нафти на їх історичних землях. Останній інцидент стався буквально три дні тому - тоді бедуїни підірвали нафтопровід, яким сира нафта поставлялася в порт на Червоному морі, але на обсяги і терміни постачань нафти вибух не вплинув.

Разом з тим керівник прес-служби Міністерства палива та енергетики України Костянтин БОРОДІН повідомив УНІАН, що українські державні паливно-енергетичні компанії в Ємені не працюють. У той же час, за його словами, міністерство не має в своєму розпорядженні інформації про роботу в Ємені приватних українських компаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, міністерство доручило посольству України в Йорданії вивчити ситуацію із загиблими під час зіткнення. Офіційної інформації щодо цього інциденту поки що немає.