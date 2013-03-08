Лідери українських церков зібрались у єврокомісара обговорити перспективи

Як повідомили УНІАН в Інституті релiгiйної свободи, глави українських конфесій наголосили на важливості моральних засад, необхідних не лише для розбудови української суспільства, але й усієї європейської спільноти. Вони заявили про усвідомлення своєї відповідальності перед Богом за утвердження високих моральних цінностей заради майбутнього наступних поколінь, що обумовлює відповідну публічну позицію у діалозі з владою та громадянами.

Зі свого боку Ш.Фюле висловив повагу до тих духовних і моральних засад, які уособлюють і втілюють в Україні лідери церков і релігійних організації. Він окремо наголосив на унікальності українського досвіду міжрелігійного порозуміння, який включає в себе не лише мирне співіснування представників різних релігій, але й являє собою приклад успішного міжконфесійного співробітництва.

За словами єврокомісара, цей позитивний досвід, який розвиває релігійна спільнота України, важливий не тільки для Європи, але й для усього глобалізованого світу, що охоплює представників різних національностей, віросповідань, світоглядів тощо.

Обидві сторони погодились із необхідністю спільного пошуку відповідей на питання, що пов’язані з сучасними суспільними проблемами. Однією з них є демографічна криза в Європі.

Глави конфесій звернули увагу на духовні та моральні передумови різного роду суспільних криз, закликаючи примножувати добро та протидіяти злу. На їхнє переконання, релігійна складова є важливим елементом побудови громадянського суспільства в Україні.

Від української делегації під час зустрічі виступили головуючий у ВРЦіРО архієпископ Григоріс Буніатян, предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет (Денисенко), президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Дов Блайх, глава Української греко-католицької церкви архієпископ Святослав (Шевчук), заступник єпископа Німецької євангелічно-лютеранської церкви України пастор Андрій Гамбург, голова Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім.