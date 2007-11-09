П`яного Міккі Рурка заарештували за кермом (фото)

У четвер кіноактор Міккі Рурк був арештований в Майамі за підозрою у водінні в нетверезому стані, передає Associated Press.

За даними поліції, 51-річний Рурк розвернувся на червоне світло, після чого його скутер почав виляти з одного боку в інший. У актора було червоне лице і запалені очі, мова була невиразною, до того ж від нього тхнуло алкоголем. "Я не п`яний, я навіть стільки не пив", - заявив затриманий.

Проваливши тест на алкоголь, Міккі Рурк вирушив до дільниці, звідки його звільнили під заставу в тисячу доларів. Зірку фільмів "9 1/2 тижнів", "Дика Орхідея" і "Місто гріхів" неодноразово звинувачували у зловживанні наркотиками і алкоголем впродовж його кар`єри.

Лента.ру