П`яного Міккі Рурка заарештували за кермом (фото)
08:39, 09 листопада 2007Суспільство
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51-річний актор провалив тест на алкоголь
|Фото АР
За даними поліції, 51-річний Рурк розвернувся на червоне світло, після чого його скутер почав виляти з одного боку в інший. У актора було червоне лице і запалені очі, мова була невиразною, до того ж від нього тхнуло алкоголем. "Я не п`яний, я навіть стільки не пив", - заявив затриманий.
Проваливши тест на алкоголь, Міккі Рурк вирушив до дільниці, звідки його звільнили під заставу в тисячу доларів. Зірку фільмів "9 1/2 тижнів", "Дика Орхідея" і "Місто гріхів" неодноразово звинувачували у зловживанні наркотиками і алкоголем впродовж його кар`єри.
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