Українцям покажуть польський Тестостерон

Молоде, нахабне артхаузне польське кіно покажуть в Україні у рамках днів Варшави у Києві. Лінія польського кіно представить чотири зовсім свіжі картини - червоною стрічкою крізь які пройде тема звичайної пересічної людини, передає 5 канал.

Від злидарів до юних маргіналів - молоді польські режисери цікавляться не лише глобальними проблемами. У своїх дебютних повнометражних фільмах вони піднімають теми, які стосуються чи не кожного.

Лінію польського кіно відкрила притча про жебрака Еді. На його руках опиняється немовля і ця подія змінює чоловіка. Він робить це не заради себе, а заради дитини.

Найсвіжіший фільм фестивалю - "гормональна" комедія Тестостерон - повна несподіванок та шокуючих відкриттів у стосунках чоловіків та жінок. Стрічку бачили лише поляки - на катушках позначено 2007 рік виробництва.

Фестивальне кіно часто-густо не дублюють. Показують із субтитрами, або ж перекладають синхронно. Євген Галибард певен, що фаховий перекладач мусить залишити емоції та інтонації акторам. Перекладаючи свіжі польські фільми трохи забрав лайку, каже, що зробив героїв не такими хамами.

Фестиваль, окрім столиці побачать ще й у Львові, Харкові та Донецьку. Організатори показів переконують - артхаузне кіно виховує у глядачів смак до якісного мистецького продукту. А відповідно і пожвавлює конкуренцію на кіноринку.