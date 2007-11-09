НТН стане чоловічим каналом
09:17, 09 листопада 2007Суспільство
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Хорошковський дав інтерв`ю "Профилю"
В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профиль» власник медіагрупи «Інтер» Валерій Хорошковський заявив, що придбаний ним недавно телеканал НТН розвиватиметься як чоловічий канал. «Не думаю, що зараз потрібно повністю розкривати стратегію розвитку каналу. Але вже сьогодні можна сказати – він буде зорієнтований на чоловічу аудиторію. Тобто це буде чоловічий канал, і на 90% це вирішене питання», – сказав Хорошковський.
Детальніше читайте в №12 журналу «Профіль».
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