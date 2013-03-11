У Дніпропетровську викрали іноземця і вимагали за нього $30 тисяч

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Зловмисників було затримано 5 березня на трасі Дніпропетровськ - Харків.

Як зазначили в СБУ, громадянин Великої Британії прибув до Дніпропетровська 3 березня. 5 березня на телефон його родичів за кордоном надійшла вимога викрадачів виплатити 30 тис. дол. через електронну систему платежів за звільнення чоловіка.

За дипломатичними каналами родичі зв’язалися із СБУ, після чого була проведена спецоперація зі звільнення заручника.

За даним фактом СБУ порушено кримінальну справу за ч.3 ст.146 Кримінального кодексу України (викрадення людини).