Маршрутка зіткнулася з ”Мерседесом”: є жертви

У Запорізькій області в результаті зіткнення маршрутки і легкового автомобіля одна людина загинула і п’ятеро дістали травми.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, аварія сталася напередодні увечері в Мелітопольському районі Запорізької області.

"8 листопада о 17.00 на 413-му кілометри траси Одеса-Новоазовськ сталося зіткнення легкового автомобіля "Мерседес" з "маршруткою" - мікроавтобусом "форд". У результаті ДТП постраждали п’ятеро людей, і загинула одна - жінка, особа якої на даний момент не встановлена", - повідомили в МНС.

За попередніми даними, причиною ДТП стали несприятливі погодні умови: мокрий сніг, обмежена видимість і слизька дорога, на якій автомобілі занесло і водії не змогли уникнути зіткнення.