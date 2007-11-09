В України залишається шанс вступити до СОТ цього року

Якщо Україна завершить переговори з Киргизією і підпише з цією країною протокол про доступ на ринки товарів і послуг, то вже до нового року вона зможе вступити до Світової організації торгівлі.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економіки України, добре інформоване про процес вступу України до СОТ.

«Якщо Україна завершить переговори з Киргизією в листопаді, то до СОТ вона може вступити до нового року», - заявило джерело.

Джерело уточнило, що, якщо протокол про доступ на ринки Україною і Киргизією буде підписано орієнтовно до 20 листопада, то обговорення основного документа – звіту Робочої групи - може бути завершено на черговому засіданні Робочої групи, яке пройде наприкінці листопада. «Це буде не дуже довго - впродовж місяця ми його зможемо завершити, і на останньому засіданні Генеральної ради СОТ, яке можна скликати аж до 20-х чисел грудня, може бути остаточно ухвалене рішення про вступ України до СОТ», - повідомило джерело.

Джерело уточнило, що проект документа про вступ до СОТ має бути ратифікований Верховною Радою України. На 30-й день після того, як СОТ одержить офіційне повідомлення від ВР, Україна стане повноправним членом Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, міністр економіки Анатолій КІНАХ 1 листопада заявив, що країни - члени Робочої групи на засіданні в Женеві пропрацювали нову редакцію проекту Звіту з багатосторонніми зобов`язаннями України в рамках вступу до СОТ.

За словами керівника економічного відомства, делегації України вдалося узгодити майже всі положення проекту Звіту Робочої групи. Продовжуються консультації щодо редакції параграфа про застосування експортних мит.

Міністр зазначив, що Україні залишається завершити двосторонні переговори з Киргизькою Республікою. За його словами, переговори з Киргизькою Республікою в рамках здійснення заходів щодо завершення процесу вступу України до СОТ відбулися в атмосфері конструктивного діалогу і пошуку взаємоприйнятного компромісу.

«Країни – члени Робочої групи на засіданні заявили про підтримку якнайшвидшого завершення Україною переговорів щодо набуття членства у СОТ і домовилися провести наступне засідання наприкінці листопада 2007 року», - повідомив А.КІНАХ.

Нагадаємо, 25 жовтня 2007 р. делегація України на чолі із заступником міністра економіки України Валерієм П’ЯТНИЦЬКИМ провела в м. Женеві (Швейцарія) чергове неформальне засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ.

У рамках візиту української делегації до Женеви 23-26 жовтня 2007 року відбулися також двосторонні зустрічі з представниками Аргентини, Гватемали, ЄС, Канади, Киргизької Республіки, Норвегії, США, консультації з Секретаріатом СОТ.

29 жовтня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ повідомив, що доручив українській делегації на переговорах зі вступу України до СОТ у Женеві погодитися з умовами, що висуваються Киргизстаном.

Бішкек заявляє, що врегулювання питання боргу України перед Киргизією у розмірі більш як 27 млн. дол., що залишився з часів СРСР і визнано Киргизією як недержавний борг України, тільки сприятиме прогресу в переговорному процесі в рамках Робочої групи зі вступу України до СОТ.

Киргизія позитивно оцінила пропозиції України, одержані на засіданні Робочої групи в Женеві.

*** Україна завершила переговори зі всіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану, підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.