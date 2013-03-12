Експерти пропонують знизити межу готівкових розрахунків до 30 тисяч гривень

Таку думку висловили ряд учасників круглого столу «Розвиток системи безготівкових розрахунків в Україні», повідомляє РБК-Україна.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, коментуючи проект постанови НБУ, сказав: «Рішення абсолютно правильне, можливо навіть дещо запізніле. До обмеженню готівкових розрахунків нам потрібно було приходити раніше. Я б навіть цю планку знизив». Експерт вважає, що, орієнтовно, через п'ять років гранична сума готівкових розрахунків повинна становити 50 тис. грн.

Обмеження готівкових розрахунків може викликати гострі дискусії в суспільстві, оскільки для українців це незвично, зазначив Охріменко. При цьому, підкреслив він, у країнах Європи діють досить низькі обмеження - у багатьох країнах не можна розрахуватися готівкою при покупці на суму 1-1,5 тис. євро.

Координатор комітету з питань банківської інфраструктури та платіжних систем НАБУ Володимир Єременко також вважає, що граничну суму готівкових розрахунків можна було б вже зараз встановити на ще більш низькому рівні. «Щодо 150 тис. грн категорично не згоден. Ми вважаємо, що обмеження на готівкові розрахунки повинно бути ще більш істотним - 30-40 тис. грн. Коли людина йде в гастроном або супермаркет, скільки він там витратить? Наприклад, я рідко роблю покупки продуктів або ще чогось більше, ніж на тисячу гривень», - сказав експерт, зазначивши, що більшість українців не помітять навіть такого низького порогу граничної суми готівкових розрахунків.

У той же час, партнер ЮФ «Cai & Lenard» Костянтин Пільков зазначив, що починати скорочення обороту готівки потрібно з більш значних сум і підтримав запропоновану Нацбанком межу в 150 тис. грн. «Я не зовсім згоден, що потрібно відразу встановити дуже низьку межу. Обмеження готівкових розрахунків - справді європейська практика. Але і вводити такі обмеження з більш істотних сум - це теж європейська практика. Я впевнений, що в будь-якому випадку у нас ця межа буде понижена, але поступово. По такому шляху сьогодні йде Росія. Там передбачається встановити приблизно таку ж граничну суму як у нас - близько 600 тис руб. Але там законодавець одразу чітко визначає, що через рік ця сума буде знижена рівно в два рази, і далі ще, і ще», - сказав Пільков, додавши, що Україна прийде до європейського рівня граничних сум розрахунків готівкою на рівні 1-1,5 тис. євро.

Нагадаємо, 4 березня НБУ опублікував проект постанови «Про встановлення граничної суми готівкових розрахунків». Документ пропонує всі платежі понад 150 тис. грн проводити виключно в безготівковій формі. Документ стосується угод фізосіб з підприємствами, а також угод між фізособами, які підлягають нотаріальному оформленню. Пропозиції до документу регулятор приймає до 8 квітня 2013 р.