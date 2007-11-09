Черновецький виставляє на аукціон 9 земельних ділянок у Києві

Київська міська рада затвердила перелік земельних ділянок, права оренди яких буде виставлено на земельні торги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено 8 листопада на сесії Київради.

Як зазначається в рішенні, на аукціон передбачається винести наступні земельні ділянки:

по вул. Пухівській у Деснянському районі, площею 0,42 га, для облаштування майданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів;

по вул.Крайній, 1-в у Деснянському районі, площею 0,58 га, для облаштування тимчасової відкритої автостоянки;

по вул.Богдана Хмельницького, 61-а в Деснянському районі, площею 0,06 га, для будівництва і обслуговування некапітального об`єкту торгового призначення;

по вул.Братиславській (на перетині з проспектом Лісовим) у Деснянському районі, площею 0,06 га, для будівництва і обслуговування некапітального об`єкту торгового призначення;

по вул.Братиславській і Цвєтаєвої (ліва сторона) у Деснянському районі, площею 0,41/0,45 га, для будівництва і експлуатації тимчасової автостоянки;

на перетині вулиць Бальзака і Цвєтаєвої в Деснянському районі, площею 0,37/0,42 га, для будівництва і експлуатації тимчасової автостоянки;

по вул.Братиславська, 52-а у Деснянському районі, площею 0,04 га, для будівництва та експлуатації комплексу автомийки та станції технічного обслуговування автомобілів (без права капітальної забудови);

по вул.Багатирській, 1-в в Оболонському районі, площею 0,1 га, для облаштування автомийки;

по вул.Фрунзе, 160 в Оболонському районі, площею 0,20 га, для встановлення та експлуатації без права капітального будівництва виставкового павільйону із збірно-розбірних конструкцій та облаштування відкритої автостоянки.

При цьому Київрада ухвалила рішення виключити реалізацію на земельних торгах права оренди земельної ділянки на проспекті Московському, 24 в Оболонському районі, площею 0,20 га, для будівництва та експлуатації тимчасової відкритої автостоянки, у зв`язку з тим, що ця ділянка потрапляє в лінію проектного будівництва доріг-дублерів. Будівництво доріг передбачене програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2008 рік.

Водночас, згідно з рішенням Київради, земельна ділянка по вулиці Фізкультури, 11 у Голосіївському районі, площею 0,07 га, для будівництва та експлуатації адміністративно-офісної будівлі, знята з продажу на земельних торгах через те, що під ділянкою проходить каналізаційний колектор з охоронною зоною 5 метрів і будівництво там неможливе.