"Квартирна банда" отримала по 8-11 років

03:50, 13 березня 2013
Суспільство
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У Донецькій області набрав чинності вирок у справі злочинної групи, члени якої тривалий час займалися квартирними аферами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, рішенням Апеляційного суду області вирок суду першої інстанції було залишено без змін, і члени ОЗГ визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Лідер банди засуджений до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а двоє спільників - до 10 та 8 років відповідно.

Троє членів ОЗГ незаконно впродовж 6 років привласнювали житло у престижних районах Донецька. Злочинці шукали родини, де власниками квартир були декілька осіб, які перебували один з одним у неприязних стосунках. Члени банди купували в одного із власників частину житла, після чого підселяли у квартиру інших людей, нищили меблі, особисті речі та сантехнику. Таким чином зловмисники змушували власників житлової площі продати квартиру за ціною значно нижчою за ринкову.

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