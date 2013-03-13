"Квартирна банда" отримала по 8-11 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, рішенням Апеляційного суду області вирок суду першої інстанції було залишено без змін, і члени ОЗГ визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Лідер банди засуджений до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а двоє спільників - до 10 та 8 років відповідно.

Троє членів ОЗГ незаконно впродовж 6 років привласнювали житло у престижних районах Донецька. Злочинці шукали родини, де власниками квартир були декілька осіб, які перебували один з одним у неприязних стосунках. Члени банди купували в одного із власників частину житла, після чого підселяли у квартиру інших людей, нищили меблі, особисті речі та сантехнику. Таким чином зловмисники змушували власників житлової площі продати квартиру за ціною значно нижчою за ринкову.