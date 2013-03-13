Українська мандрівниця представить мотоцикл для навколосвітньої подорожі

Українська мотомандрівниця представить мотоцикл на якому здійснить навколосвітню подорож

14 березня, 12:00, Міжнародний виставковий центр (МВЦ), Броварський проспект, 15, стенд KTM.

Під час брифінгу, що відбудеться в рамках міжнародної виставки мототехніки «Мотобайк 2013», українська мотомандрівниця та громадський діяч Анна Гречишкіна вперше покаже ЗМІ мотоцикл, на якому здійснить навколосвітню подорож.

Окрім цього Анна розповість про те, як вона готується до поїздки, як планує модифікувати мотоцикл та які труднощі у зв’язку з цим їй доводиться долати.

У свою чергу представник Національного реєстру рекордів України назве ті рекорди, які в ході своєї мандрівки спробує встановити Анна.

У брифінгу візьмуть участь:

- Анна Гречишкіна.

- Президент Національної асоціації мотоциклістів України Костянтин Жук.

- Представник KTM Sportmotorcycle AG.

- Представник Національного реєстру рекордів України.

Детальніше ознайомитися з проектом навколосвітньої подорожі Анни Гречишкіної ви зможете за цими посиланнями:

http://goo.gl/Vnuu3

http://www.facebook.com/FemaleWorldTripOnMotorcycle?fref=ts

Акредитація та деталі:

Сергій Малик, (093) 452-48-63, (044) 206-91-11, malyk@prandc.com.ua