На Львівщині сільські парубки викрали автобус, щоб поїхати на дискотеку
На Львівщині двоє сільських парубків викрали припаркований у селі автобус, щоб ним доїхати у сусіднє село на дискотеку.
Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, пригода сталася 10 березня в одному із сіл Самбірського району Львівщини.
Згідно повідомлення, близько 19 години вечора двоє 25-річних жителів одного із сіл Самбірського району, поспішаючи до дискоклубу у сусіднє село, вирішили поїхати на дискотеку автобусом, який викрали на одній з вулиць села. Не маючи навиків керування цим транспортним засобом, чоловіки пошкодили автобус.
Правоохоронці затримали обох молодиків.
Ведеться досудове слідство.
За фактом протиправних дій відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).