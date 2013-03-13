На Львівщині сільські парубки викрали автобус, щоб поїхати на дискотеку

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, пригода сталася 10 березня в одному із сіл Самбірського району Львівщини.

Згідно повідомлення, близько 19 години вечора двоє 25-річних жителів одного із сіл Самбірського району, поспішаючи до дискоклубу у сусіднє село, вирішили поїхати на дискотеку автобусом, який викрали на одній з вулиць села. Не маючи навиків керування цим транспортним засобом, чоловіки пошкодили автобус.

Правоохоронці затримали обох молодиків.

Ведеться досудове слідство.

За фактом протиправних дій відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).