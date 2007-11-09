ICTV, Nemiroff і «Авторадіо» скликають прес-конференцію

12 листопада 2007 року телеканал ICTV, міжнародний бренд Nemiroff і радіостанція «Авторадіо» запрошують представників ЗМІ на прес-конференцію, присвячену презентації українських виконавців у рамках I Міжнародного фестивалю «Авторадіо» «Дискотека 80-х».

Bad Вoys Вlue, Ottavan, Riccardo Fogli, Ricchi E Poveri, Віктор Салтиков, Олександр Барикін, група «Кар-Мен», Світлана Разіна (з гурту «Міраж») та інші кумири виконають улюблені суперхіти. Ще ніколи Київ не бачив такої кількості зірок епохи диско на одній сцені!

Проведення такого масштабного заходу стало можливим завдяки об`єднанню зусиль трьох українських компаній: організатор проекту – «Авторадіо», ексклюзивний спонсор – Nemiroff, генеральний телевізійний партнер – канал ICTV.

У прес-конференції візьмуть участь:

- Андрій Партика – маркетинг-директор телеканалу ICTV

- Ігор Ларін – генеральний продюсер «Авторадіо» і ведучий фестивалю «Дискотека 80-х»

- Тагір Імангулов – прес-секретар компанії Nemiroff

- Співачка Гайтана

- Гурт "Авіатор"

На прес-конференції організатори проінформують про формат фестивалю «Дискотека 80-х», про реалізацію цього проекту в Україні та його особливості, про успішний російський досвід проведення такого шоу. Українські виконавці Гайтана, «Авіатор» розкажуть про власну фестивальну програму й поділяться враженнями щодо музики 80-х.

29 листопада 2007 року за підтримки міжнародного бренду Nemiroff зірки легендарної епохи зберуться разом у Києві, у Палаці спорту, музичний майданчик якого зміниться до невпізнанності!

Прес-конференція відбудеться 12 листопада о 16:00 за адресою: вул. Сагайдачного, 15, у конференц-залі готелю «Рив’єра на Подолі» .

Акредитація обов`язкова!

Контактні особи:

Юліанна Ковалевська

yulianna@ictv.ua

+38(096) 203-15-16

Юлія Бондаренко

+38(066) 185-86-86

bondarenko@ictv.ua

У новорічну ніч ICTV покаже масштабний спецпроект – міжнародний фестиваль «Дискотека 80-х» в Україні!

У ніч з 31 грудня на 1 січня одразу після привітань Президента України ICTV покаже яскравий музичний проект «Дискотека 80-х». Глядачів чекає 4-годинна нон-стоп дискотека, аналогів якої в Україні ще не було!

Кожний музикант виконає 5 пісень. Остаточний склад артистів наразі визначається під час голосування на офіційному сайті фестивалю www.disco80.com.ua, а також у рамках проекту «Диско-Експерт» на «Авторадіо».

Уперше легендарні зірки епохи 80-х виступлять в Україні на І Міжнародному фестивалі «Авторадіо» «Дискотека 80-х».

Ведучим I Міжнародного фестивалю «Дискотека 80-х» в Україні стане Ігор Ларін, генеральний продюсер радіостанції «Авторадіо».