350 експертів розвіяли міфи Добкіна

Результати експертного дослідження «Оцінка інвестиційного клімату в Харкові» свідчать, що інвестиційний бум, про який заявляють харківські власті і ЗМІ, що належать їм, є міфом.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі до матеріалів даного дослідження, проведеного Центром досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.Доброва спільно з СФ «Бюро статистичного аналізу».

Зокрема наголошується, що 71,3% експертів відзначили погіршення політичного клімату для інвестицій у Харкові. Причому, дана складова інвестиційного клімату, на думку експертів, є найсприятливішою серед інших його складових.

Крім того, в дослідженні наголошується, що Інтегральний індекс привабливості Харкова для інвестицій, розрахований за шістьма показниками (політичне середовище, адаптивність політико-економічної системи до реформування, національна законодавча база, міжнародне право, правове середовище підприємництва, економічне середовище підприємництва), за оцінками харківських експертів, впродовж останнього року також знизилася, і має показник «-0,32».

Водночас, експерти зазначають зростання інвестиційних і підприємницьких ризиків інноваційної діяльності й ускладнення умов для розвитку ефективних інноваційних процесів у Харківському регіоні.

«Грунтуючись на експертних оцінках, можна стверджувати, що найслабшими елементами політичного клімату для інвестицій у Харків є: залежність і несправедливість судової системи; низький рівень політичної стабільності; низька забезпеченість прав людини і соціальної захищеності; нездатність забезпечити інтеграцію суспільства; високий рівень соціального розшарування; бюрократизм; надто високий рівень корупції», - йдеться в коментарі.

При цьому уточнюється, що в рамках проведеного дослідження були зібрані оцінки близько 350 кваліфікованих експертів, які оцінювали інвестиційну привабливість Харкова за 248 показниками, що характеризують соціально-економічне середовище регіону.