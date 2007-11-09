У Києві відбудеться концерт Бориса Моїсєєва

13 листопада 2007 року о 19.00 у Києві в Національному палаці культури й мистецтв «Україна» відбудеться сольний концерт заслуженого артиста Росії – Бориса Моїсєєва з програмою «Птичка. Живой звук.». Ця подія відбуватиметься у рамках всеукраїнського туру містами України, який розпочнеться у Житомирі 12 листопада, а закінчиться сольним концертом у місті Суми 5 грудня.

Моїсєєв обіцяє вразити глядачів елементами вогняного шоу, під час якого прозвучать пісні з його нового однойменного альбому «Птичка. Живой звук».