У Харкові затримали контрабандне обладнання для військових літаків
19:23, 09 листопада 2007Суспільство
803
СБУ з’ясовує, хто власник товару
Співробітники Держприкордонслужби і митниці сьогодні вночі на Харківському залізничному вокзалі виявили у поїзді “Миколаїв–Москва” три комплекти блоків рульового управління до військових літаків, а також діоди і запобіжники, які використовуються в авіації.
Як повідомив УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, доволі громіздкий багаж перевозився в одному з купе.
Попередньо у причетності до переправлення запчастин до авіатехніки підозрюється провідник вагону – 54-річний житель Миколаєва.
Наразі співробітники СБУ з’ясовують, хто справжній власник товару, кому він належав та кому призначався.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter