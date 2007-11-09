У Харкові затримали контрабандне обладнання для військових літаків

Співробітники Держприкордонслужби і митниці сьогодні вночі на Харківському залізничному вокзалі виявили у поїзді “Миколаїв–Москва” три комплекти блоків рульового управління до військових літаків, а також діоди і запобіжники, які використовуються в авіації.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, доволі громіздкий багаж перевозився в одному з купе.

Попередньо у причетності до переправлення запчастин до авіатехніки підозрюється провідник вагону – 54-річний житель Миколаєва.

Наразі співробітники СБУ з’ясовують, хто справжній власник товару, кому він належав та кому призначався.