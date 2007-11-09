Газпром розсекретив ціну на газ для України

Росія й Україна досягли домовленості в ході переговорів щодо постачання російського газу в 2008 році, заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв в інтерв`ю телеканалові Russia Today.

"Питання заборгованості вирішене, і ми досягли істотного прогресу на переговорах щодо механізмів ціноутворення для України", - сказав Медведєв, повідомляють РИА Новости.

Відповідаючи на питання RT про те, чи влаштовує "Газпром" ціна в 160 доларів за тисячу кубометрів він відповів, що "найважливіше, що ця ціна влаштовує Україну".

"Ми вважаємо, що це прийнятна ціна на наступний рік і що ми можемо продовжувати роботу в цьому напрямку", - відзначив заступник голови "Газпрому".

Українська правда