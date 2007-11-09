Газпром розсекретив ціну на газ для України
19:35, 09 листопада 2007Суспільство
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"Прийнятна ціна на наступний рік"
|Олександр Медведєв
"Питання заборгованості вирішене, і ми досягли істотного прогресу на переговорах щодо механізмів ціноутворення для України", - сказав Медведєв, повідомляють РИА Новости.
Відповідаючи на питання RT про те, чи влаштовує "Газпром" ціна в 160 доларів за тисячу кубометрів він відповів, що "найважливіше, що ця ціна влаштовує Україну".
"Ми вважаємо, що це прийнятна ціна на наступний рік і що ми можемо продовжувати роботу в цьому напрямку", - відзначив заступник голови "Газпрому".
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