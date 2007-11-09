Черновецький хоче якнайшвидше відкрити Подільський перехід

Згідно з розпорядженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, будівництво монолітної естакади на вул. Набережно-Хрещатицькій виділять в окремі будівельні роботи. Про це прес-службі Київської міської державної адміністрації повідомив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

«У контексті підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та з метою скорочення термінів введення в експлуатацію стратегічно важливого для міста об’єкта – Подільського мостового переходу через Дніпро – Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про відокремлення будівництва естакади на вул. Набережно-Хрещатицькій. Це дозволить прискорити введення в експлуатацію довгоочікуваного транспортного об’єкту на Подолі», - розповів Д.БАСС.

За його словами, разом з відокремленням робіт буде складено окремий кошторис на будівництво естакади та проведено тендер. Наразі вже готується відповідна документація. Завдяки таким заходам з’явиться можливість залучити додаткові сили та кошти на здійснення робіт.

Будівництво естакади вздовж вул. Набережно-Хрещатицької на 4 км скоротить шлях від Оболоні до центру міста.

Нагадаємо, що введення в експлуатацію Подільського мостового переходу у повному обсязі (від бульвару Перова до вул. Межигірської) планується у 2011 році.