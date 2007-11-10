Україна почала будівництво автодороги вздовж кордону з Молдовою

Виробничі структури Одеського облшляхбуду почали будівництво дороги уздовж державного кордону з Республікою Молдова. Про це повідомив на сьогоднішній прес-конференції в.о голови облдержадміністрації Микола СЕРДЮК, додавши, що «будівництво взяв під особистий контроль Президент Віктор ЮЩЕНКО».

Як передає кореспондент УНІАН, М.СЕРДЮК, зокрема, зазначив, що поки що роботи виконуються в межах 6-мільйонної проектно-кошторисної документації.

«Три наші населені пункти в прикордонному Тарутинському районі, - повідомив М.СЕРДЮК, - можуть залишитися без транспортного сполучення з Одесою через те, що Молдова заборонила транзитний проїзд українських громадян своєю територією».

За словами М.СЕРДЮКА, раніше обласне керівництво просило главу держави доручити відповідним відомствам звернутися до Європейського Союзу або Міжнародного суду з приводу невиконання Республікою Молдова умов договору про обмін територіями з Україною.

В. о. губернатора нагадав, що Україна передала Молдові ділянку землі в місці злиття Прута і Дунаю, поблизу міста-порту Рені, під будівництво терміналу. В обмін Кишинів мав передати ділянку автодороги „Одеса-Рені” в районі села Паланка. 11 лютого 2002 року міністри транспорту України і Молдови підписали акт про передачу цієї ділянки автодороги. Проте Молдова відмовилася виконати свою частину угоди, мотивуючи тим, що підписаний договір не затвердив молдавський парламент.