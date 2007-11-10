Афериста з ”Еліти-центр” до України притягнуть нардепи?

Екс-керівник Національного бюро Інтерполу в Україні, депутат Верховної Ради VI скликання від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Кирило КУЛИКОВ заявляє, що у парламенті планується утворити міжфракційну групу з контролю екстрадиції організатора афери “Еліта-центр” Олександра ВОЛКОНСЬКОГО зі Швейцарії до України.

Про це К.КУЛИКОВ заявив 9 листопада у ефірі “5 каналу”.

“Я, як народний депутат України, разом з іншим депутатом з нашого блоку паном ОМЕЛЬЧЕНКОМ зараз підготували документи для того, щоб створити у новому парламенті міжфракційну групу, яка буде контролювати цей процес видачі ВОЛКОНСЬКОГО Україні і, по-друге, допомагати Генеральній прокуратурі по лінії міжпарламентських зв`язків”. – сказав К.КУЛИКОВ.

На його думку, процес повернення О.ВОЛКОНСЬКОГО в Україну може тривати один рік, проте все залежить від Генеральної прокуратури. “Для мене це особисто виклик тому, що я обіцяв людям”, - додав екс-керівник бюро Інтерполу в Україні.

Водночас начальник відділу екстрадиції міжнародно-правого управління Генпрокуратури Олександр КОВАЛЕНКО вважає, що у процесі можуть виникнути певні обставини, які можуть зашкодити цьому процесу. “Ці обставини передбачені самою Європейською конвенцією про видачу правопорушників. Наприклад, я згадував раніше це наявність статусу біженця, який можуть йому надати у Швейцарії, але це лише гіпотетично”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО 8 листопада заявив, що українська сторона поки що не отримала підтвердження, що один з організаторів будівельної афери "Еліта-Центр” Олександр ВОЛКОНСЬКИЙ просить політичного притулку в Швейцарії.

Швейцарські правоохоронні органи затримали О.ВОЛКОНСЬКОГО 1975 р.н. (справжнє ім`я - ШАХОВ Олександр, 1971 р.н, уродженець м. Кемерове, Росія) наприкінці жовтня 2007 року при проходженні паспортного контролю під час прибуття до аеропорту м. Женеви з підробленим ізраїльським паспортом.

Генпрокуратурою України були підготовлені необхідні екстрадиційні документи на О.ВОЛКОНСЬКОГО і 25 жовтні 2007 року направлені до Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації.

30 жовтня 2007 року вказані документи одержані і розпочатий процес екстрадиції О.ШАХОВА в Україну.

Довідка УНІАН. Внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. чоловік. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудовим слідством встановлені факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.