У Львові презентують Електронний архів українського визвольного руху

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

У прес-центрі зазначили, що архів міститиме понад 10 тисяч раніше не доступних документів про історію зокрема ОУН та УПА. Описані електронні копії систематизовані тематично та хронологічно, а сам Е-архів постійно поповнюватиметься.

У ході презентації, що відбудеться 19 березня у головній читальній залі наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, Львівський національний університет, Центр досліджень визвольного руху з участю Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» представлять результати 3-річного спільного проекту: Електронний архів визвольного руху (avr.org.ua).

Історики та волонтери проекту зібрали, систематизували та описали документи, щоб зробити більш зручним доступ для колег та усіх зацікавлених. «Це своєрідний збірник документів, над яким, як і над паперовим, працює ціла команда, але це - набагато швидше, дешевше, доступніше. І екологічніше», - зауважив науковий керівник проекту, голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху Володимир В’ятрович.

Е-Архів забезпечить відкритий доступ до історичних джерел, покращить оперативність у роботі з документами. Користувачі матимуть можливість як переглядати документи на сайті, так і скопіювати електронні копії у форматі .pdf.

Ініціатори проекту переконані, що Е-архів буде корисний дослідникам, історикам, студентам та аспірантам, усім, хто цікавиться історією України, СРСР та Центральної-Східної Європи у XX столітті, подіями періоду Другої світової війни, боротьбою народів СРСР за незалежність, історією тоталітарних режимів та репресій.