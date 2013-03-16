На Хмельниччині зі снігового полону звільнили три рейсові автобуси та 37 авто

В ніч з 15 на 16 березня на території Хмельницької області внаслідок погіршення погодних умов (снігопаду, поривчастого вітру) ускладнився рух автотранспорту дорогами місцевого значення.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, всього співробітники ДСНС звільнили зі снігового полону 3 рейсові автобуси, 32 легковики та 5 вантажівок, в яких перебувало 75 чоловік, в тому числі 14 дітей.

До ліквідації наслідків складних погодних умов залучались 60 рятувальників на 18 одиницях спецтехніки.

Заторів на дорогах державного значення не зафіксовано.