На Хмельниччині зі снігового полону звільнили три рейсові автобуси та 37 авто
13:58, 16 березня 2013Суспільство
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На Хмельниччині зі снігових заметів звільнено три рейсові автобуси та 37 автомобілів.
Машини відкопували зі снігу
В ніч з 15 на 16 березня на території Хмельницької області внаслідок погіршення погодних умов (снігопаду, поривчастого вітру) ускладнився рух автотранспорту дорогами місцевого значення.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, всього співробітники ДСНС звільнили зі снігового полону 3 рейсові автобуси, 32 легковики та 5 вантажівок, в яких перебувало 75 чоловік, в тому числі 14 дітей.
До ліквідації наслідків складних погодних умов залучались 60 рятувальників на 18 одиницях спецтехніки.
Заторів на дорогах державного значення не зафіксовано.
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