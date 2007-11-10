Мінекономіки розбереться з курсом гривні

27 листопада Міністерство економіки проведе засідання Ради експортерів за участю НБУ для обговорення майбутнього курсу гривні.

Про це повідомила в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН в Антверпені заступник міністра економіки України Наталія БОЙЦУН.

«Ми запросили представника Нацбанку на засідання Ради експортерів, оскільки чутки про те, що курс гривні змінюватиметься вже дістали дуже великий резонанс, і експортерів це дуже хвилює», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ заявив про наявність економічних підстав для зміцнення курсу національної валюти.

29 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав не жартувати з питанням курсу долара і гривні, зазначивши, що на сьогодні складно передбачити наслідки ревальвації гривні, зокрема і для населення, котре зберігає значну частину заощаджень в іноземній валюті.

2 листопада голова Ради Нацбанку Петро ПОРОШЕНКО також заявив, що ревальвації гривні не буде, а курс гривні до долара в 2007-2008 рр. коливатиметься в межах встановленого коридору 4,95-5,25 UAH/USD.

Мінекономіки також не підтримує зміцнення курсу гривні по відношенню до долара, відстоюючи інтереси українських експортерів.

Офіційний курс гривні до долара, встановлений Нацбанком України не змінюється з 21 квітня 2005 року і становить 5,05 UAH/USD.

На світових ринках по відношенню до корзини валют основних торгових партнерів США з початку 2007 року долар втратив понад 10%.