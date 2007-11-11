Інформаційне агентство УНІАН оголошує вакансію випускового редактора

Вимоги до кандидатів

Основні функціональні обов’язки: - редагування матеріалів на політичну, загальноекономічну, соціальну тематику Необхідні знання і навички: - орієнтування у політичній та економічній сферах; - вміння швидко знаходити головні моменти в інформації та оперативно переключатися з одного інформаційного приводу на інший Вимоги: - вища освіта; - досвід роботи випусковим редактором в інформаційному агентстві або щоденному виданні; - вільне володіння українською та російською мовами Прохання резюме надсилати за адресою: smarin@unian.net Контактний телефон: 278-84-42

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