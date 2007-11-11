Інформаційне агентство УНІАН оголошує вакансію випускового редактора
08:57, 11 листопада 2007Суспільство
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Вимоги до кандидатів
Основні функціональні обов’язки:
- редагування матеріалів на політичну, загальноекономічну, соціальну тематику
Необхідні знання і навички:
- орієнтування у політичній та економічній сферах;
- вміння швидко знаходити головні моменти в інформації та оперативно переключатися з одного інформаційного приводу на інший
Вимоги:
- вища освіта;
- досвід роботи випусковим редактором в інформаційному агентстві або щоденному виданні;
- вільне володіння українською та російською мовами
Прохання резюме надсилати за адресою: smarin@unian.net
Контактний телефон: 278-84-42
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