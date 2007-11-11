Інформаційне агентство УНІАН оголошує вакансію випускового редактора

08:57, 11 листопада 2007
Суспільство
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Вимоги до кандидатів

Основні функціональні обов’язки:

- редагування матеріалів на політичну, загальноекономічну, соціальну тематику

Необхідні знання і навички:

- орієнтування у політичній та економічній сферах;

- вміння швидко знаходити головні моменти в інформації та оперативно переключатися з одного інформаційного приводу на інший

Вимоги:

- вища освіта;

 - досвід роботи випусковим редактором в інформаційному агентстві або щоденному виданні;

 - вільне володіння українською та російською мовами

Прохання резюме надсилати за адресою: smarin@unian.net

Контактний телефон: 278-84-42

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