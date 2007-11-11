Ющенко заявив, що 2009 буде останнім роком загального призову

Президент України Віктор Ющенко заявив, що 2009 рік буде останнім роком загального призову до лав української армії. Про це він сказав під час церемонії складення присяги військовослужбовцями осіннього призову. Ющенко зазначив, що держава зробить усе, що б Україна мала сильну армію. Водночас він заявив, що щодо термінів переведення української армії на контрактну основу між політичними силами „ніякого конфлікту немає”. Раніше Блок Юлії Тимошенко в ході своєї передвиборчої кампанії обіцяв у разі приходу до влади скасувати обов’язковий призов до армії вже з 2008 року.

Німецька хвиля