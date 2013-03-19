Експерт: Податок на купівлю безготівкової валюти зіграє на руку економіці

У той же час такий збір допоможе врегулювати ситуацію на валютному ринку, скоротити обсяги імпорту, поліпшити баланс зовнішньої торгівлі, а також буде сприяти наповненню Пенсійного фонду. Про це розповів Ярослав Жаліло, президент Центру антикризових досліджень, коментуючи можливість введення збору при купівлі валюти.

Як повідомлялося, президент Віктор Янукович затвердив Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ. Один з її пунктів містить доручення Міністерству доходів і зборів, Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики розробити та надати на розгляд до квітня законопроект про введення збору на обов'язкове пенсійне страхування при купівлі валюти суб'єктами господарської діяльності за безготівковий розрахунок.

«Цей збір допоможе знизити частку спекулятивних операцій на валютному ринку. Ця ідея вже обговорювалася, коли йшла мова про стабілізацію та попередження спекуляції на валютному ринку восени минулого року. Така практика в Україні вже була і зарекомендувала себе добре. Враховуючи те, що ми рухаємося до лібералізації курсу, потрібно знайти інструменти не адміністративного впливу на ринок. У даному контексті введення збору з купівлі валюти - цілком прийнятний інструмент», - сказав Жалило. Також він підкреслив, що введення такого збору допоможе наповнювати Пенсійний фонд, дефіцит якого сьогодні вимірюється десятками мільярдів гривень.

У той же час він відзначив, що ставка збору може бути диференційованою в залежності від товарів, які імпортер планує завезти за придбану валюту.

«Якщо це критичний імпорт, наприклад медичне обладнання, обладнання для реалізації інвестиційних проектів з модернізації - тут ставка збору може бути нижчою. Такий збір міг би стати додатковим інструментом структурного впливу на економіку. Крім того, пільги могли б отримати експортери. Адже для них сьогодні діє норма про обов'язковий продаж половини валютної виручки. Наприклад, якщо підприємству-експортеру знадобиться купити валюту для своїх потреб, то суму, яку воно раніше продало в обов'язковому порядку, також можна звільнити від сплати збору, - пояснив експерт.

В той же час, на його думку, постачальники зарубіжних товарів широкого вжитку, побутової техніки, автомобілів могли б сплачувати такий збір в повному обсязі. Жаліло вважає, що введення такого збору практично не відіб'ється на вартості більшості імпортних товарів. Але якщо вони все-таки трохи подорожчають, це допоможе і далі скорочувати обсяги імпорту. «Ми постійно говоримо про захист внутрішнього ринку. У цьому випадку збір теж зіграє свою позитивну роль», - зазначив Жаліло.

У той же час, поки невідомо, якою буде ставка цього збору. Восени минулого року в уряді обговорювалася ставка в розмірі 3%. У такому випадку додаткові надходження Пенсійного фонду можуть скласти, за деякими оцінками, до 20 млрд грн щорічно. Оборот міжбанківського валютного ринку складає близько $160 млрд на рік, з яких більше половини обсягів - це купівля валюти.