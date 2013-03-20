120 українських міліціонерів поїдуть служити до Ліберії

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

“Ми сьогодні готуємо місію в Ліберію. В Ліберію буде виїжджати приблизно 120 наших миротворців”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня 2013 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в Операції ООН у Кот-д’Івуарі та транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д’Івуарі».

16 січня В.Янукович підписав цей закон.

31 січня у межах чергової, 18-ї, ротації 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України до Ліберії відбула перша група українських миротворців у кількості 91 осіб.

23 лютого міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що НАТО пропонує Україні збільшити миротворчі місії в Афганістані та Ліберії.