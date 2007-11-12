Стомлені танцем: Неліпі викликали ”швидку” (фото)

Максим Неліпа і Олена Шоптенко попрощалися з паркетом "Танці із зірками 3. Ліга чемпіонів". Пара, яка вже двічі була на межі вильоту, так наполегливо готувалася, що не розрахувала сил. Максим репетирував перед ефіром до п`ятої ранку, а у вісім знову вийшов на паркет. І на генеральному прогоні він навіть не зміг закінчити танець - позначилася і загальна слабкість, і травмована спина. На ефірі Максим танцював під наглядом лікарів, а біля павільйону чергувала "швидка". Цю "слабку ланку" жюрі намацала відразу, і після дуелі з Корольовою - Папунаїшвілі Неліпу - Шоптенко відрахували остаточно, пише газета Сегодня.

Але якщо пара, що "вилетіла", не стала сюрпризом, то навіть учасників здивував новий сюжетний віраж "Танців". Щоб зірки показали, на що здатні в імпровізації, їх попросили станцювати з чужими партнерами. Кращою парою визнали Корольову і Яму, а Могилевську Григорій Чапкіс назвав "найбільш немузичною партнеркою". "Наташа прекрасна танцівниця, - пояснив свій вирок Чапкіс. - Але я завжди говорю те, що думаю. Зараз їй просто не пощастило..."