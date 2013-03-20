У Дніпропетровську автомобіль на смерть збив дитину й трьох жінок (уточнено)
09:17, 20 березня 2013Суспільство
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У Дніпропетровську сьогодні вранці автомобіль на смерть збив чотирьх пішоходів.
Страшне ДТП в Дніпропетровську
У Дніпропетровську сьогодні вранці автомобіль на смерть збив 4-х пішоходів.
Як повідомляє управління Державтоінспекції в Дніпропетровській області, ДТП сталося близько 8.00 на житловому масиві Перемога-3.
У результаті зіткнення двох автомобілів один з них - BMW - виїхав на зупинку і скоїв наїзд на людей, які стояли там. За попередніми даними, загинули дитина і три жінки.
Шестеро постраждалих госпіталізовано з різними травмами в лікарні міста.
На місці події працює підрозділ Держслужби з надзвичайних ситуацій. З'ясовуються обставини ДТП.
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