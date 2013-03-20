У Дніпропетровську автомобіль на смерть збив дитину й трьох жінок (уточнено)

У Дніпропетровську сьогодні вранці автомобіль на смерть збив 4-х пішоходів.

Як повідомляє управління Державтоінспекції в Дніпропетровській області, ДТП сталося близько 8.00 на житловому масиві Перемога-3.

У результаті зіткнення двох автомобілів один з них - BMW - виїхав на зупинку і скоїв наїзд на людей, які стояли там. За попередніми даними, загинули дитина і три жінки.

Шестеро постраждалих госпіталізовано з різними травмами в лікарні міста.

На місці події працює підрозділ Держслужби з надзвичайних ситуацій. З'ясовуються обставини ДТП.