21 березня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл

«Кіпрський прецедент: Наслідки для світової економіки»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1 . Хто виграє, і хто програє у результаті введення в дію податку на заощадження в банківському секторі Кіпру?

2. Чи збереже Кіпр статус «головного офшору» світової економіки?

3. Чи не є спроба введення «кіпрського податку» демонстрацією безсилля країн ЄС в боротьбі з економічною кризою?

4. Як позначиться введення «кіпрського податку» на економіці України?

5. Чи може Україна піти шляхом Кіпру в питаннях пошуку додаткових джерел наповнення бюджету?

6. Які прогнози розвитку економічної ситуації в основних країнах ЄС?

Учасники круглого столу:

1. ОЛЕКСІЙ ПЛОТНІКОВ, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

2. ІГОР УМАНСЬКИЙ, екс-міністр фінансів України

3. ОЛЕГ УСТЕНКО, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

4. ОЛЕКСАНДР ХАРЕБІН, генеральний директор ІГ "Експерт Україна"

5. СЕРГІЙ ЯРЕМЕНКО, екс-заступник голови Нацбанку України

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)