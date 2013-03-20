Круглий стіл - Кіпрський прецедент: Наслідки для світової економіки
21 березня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл
«Кіпрський прецедент: Наслідки для світової економіки»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1 . Хто виграє, і хто програє у результаті введення в дію податку на заощадження в банківському секторі Кіпру?
2. Чи збереже Кіпр статус «головного офшору» світової економіки?
3. Чи не є спроба введення «кіпрського податку» демонстрацією безсилля країн ЄС в боротьбі з економічною кризою?
4. Як позначиться введення «кіпрського податку» на економіці України?
5. Чи може Україна піти шляхом Кіпру в питаннях пошуку додаткових джерел наповнення бюджету?
6. Які прогнози розвитку економічної ситуації в основних країнах ЄС?
Учасники круглого столу:
1. ОЛЕКСІЙ ПЛОТНІКОВ, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
2. ІГОР УМАНСЬКИЙ, екс-міністр фінансів України
3. ОЛЕГ УСТЕНКО, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера
4. ОЛЕКСАНДР ХАРЕБІН, генеральний директор ІГ "Експерт Україна"
5. СЕРГІЙ ЯРЕМЕНКО, екс-заступник голови Нацбанку України
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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