Прокуратура: У дніпропетровському ДТП винні обидва водії (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, сьогодні, 20 березня, о 7.45 на вул. Набережна Перемоги сталося зіткнення двох автомобілів Nissan X-Trail і BMW 3, в результаті якого один із автомобілів відкинуло у напрямку зупинки, де перебували люди.

Внаслідок цієї ДТП чотири людини загинули, а ще шість одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості й зараз перебувають в медичних установах міста.

«Оскільки за результатами першочергових дій вже є підстави вважати, що ДТП здійснене з обопільної вини, ухвалено рішення про вручення повідомлення про підозру обом водіям. Буде вирішено питання про їхнє затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомляє прес-служба.

Почато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох людей).

Для виявлення обставин справи створена група процесуальних керівників на чолі з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вранці, 20 березня, в результаті зіткнення двох автомобілів один з них - BMW - виїхав на зупинку і здійснив наїзд на людей, які стояли там. За попередніми даними, загинули дитина і три жінки.

Шістьох потерпілих госпіталізовано з різними травмами до лікарень міста.