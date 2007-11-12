В УНІАН експерти оцінять питання прискорення переходу до контрактної армії

12 листопада о 13-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Прискорення переходу до контрактної армії: експертна оцінка вартості питання”. Учасники: генерал-лейтенант, колишній голова Координаційної ради при Президентові України з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей, лідер ПП „Вітчизна" Вілен Мартиросян; полковник, колишній перший заст.начальника Головного фінансово-економічного управління МО та головний консультант Адміністрації Президента України Петро Батман; суддя Господарського суду м. Києва, заслуж.юрист України Анатолій Шкурат; полковник, голова Незалежної профспілки військовослужбовців України Олександр Лалак; полковник, колишній заступник голови військової контррозвідки СБУ Петро Широкоступ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.