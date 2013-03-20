Поляк віз в Україну контрабандних кросівок і турбін на 400 тисяч
12:50, 20 березня 2013Суспільство
614 0
На Волині прикордонники вилучили у громадянина Польщі контрабандного товару на суму більш як 400 тис. грн.
Про контрабанду з Польщі повідомила СБУ / Фото: Telegraf.by
Про це повідомили УНІАН у Відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, вантажний автомобіль «Вольво» польської реєстрації без вантажу прибув в пункт пропуску «Ягодин-авто». Інформацію про можливе незаконне переміщення товарів даним автомобілем прикордонники отримали напередодні від співробітників СБУ у Волинській області. Тому було ініційовано проведення спільного з митниками поглибленого огляду вантажівки.
В результаті перевірки у двох відсіках цистерни для перевезення патоки було виявлено 706 пар нового взуття фірми «Ессо» та 23 турбіни для легкових автомобілів.
Загальна сума вилученого товару склала понад 400 тис. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter