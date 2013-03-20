Поляк віз в Україну контрабандних кросівок і турбін на 400 тисяч

Про це повідомили УНІАН у Відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, вантажний автомобіль «Вольво» польської реєстрації без вантажу прибув в пункт пропуску «Ягодин-авто». Інформацію про можливе незаконне переміщення товарів даним автомобілем прикордонники отримали напередодні від співробітників СБУ у Волинській області. Тому було ініційовано проведення спільного з митниками поглибленого огляду вантажівки.

В результаті перевірки у двох відсіках цистерни для перевезення патоки було виявлено 706 пар нового взуття фірми «Ессо» та 23 турбіни для легкових автомобілів.

Загальна сума вилученого товару склала понад 400 тис. грн.