На модернізацію українських НПЗ потрібно близько $5 млрд – експерт

Таку думку висловив Леонід Косянчук, президент асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», коментуючи наміри уряду відродити українську нафтопереробку. Також експерт зазначив, що уряд має посилити боротьбу з контрабандними поставками палива, а також «сірими» схемами його імпорту. Через це бюджет недоотримує податків на мільярди гривень.

«Ще в 2006 році ми пропонували надати ряд пільг для НПЗ, які допомогли б їх власникам модернізувати заводи. Ці пропозиції стосувалися надання пільг при імпорті обладнання: звільнення від сплати імпортних мит і ПДВ, оскільки у нас таке обладнання не виробляється. Я особисто готував кілька законопроектів, але до цих пір нічого не змінилося. Тому зараз потрібно буде вносити такі зміни до законодавства», – розповів Косянчук.

У той же час він підкреслив, що оскільки сьогодні нафтопереробка належить приватним власникам, крім «пряника потрібно застосувати і батіг». Глава об'єднання операторів ринку нафтопродуктів нагадав, що вже більше двох років уряд постійно переносить терміни скасування старих стандартів на паливо Євро-3. «Якби були встановлені чіткі терміни, коли таке паливо стане просто поза законом – власники НПЗ самі були б зацікавлені в модернізації своїх заводів», – підкреслює експерт.

У той же час, Косянчук відзначив, що для переходу на більш високі стандарти якості, в українські НПЗ буде потрібно інвестувати не менше $4,5-5 млрд – саме в таку суму обійдеться модернізація застарілих заводів, яка може розтягнутися приблизно на три роки. У той же час національний план припускає завершити модернізацію вітчизняної нафтопереробки до 2015 року.

Коментуючи ймовірність введення мит на імпортне паливо (цю можливість також передбачає національний план дій, але попередньо буде проведено субсидіарне розслідування), експерт зазначив, що це тупиковий шлях, оскільки витрати власників НПЗ щодо модернізації будуть перекладені на плечі споживачів палива. Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров також висловився проти введення мит, оскільки це призведе лише до зростання цін.

У підписаному президентом Віктором Януковичем національному плані дій на поточний рік передбачені ряд заходів, спрямованих на модернізацію та відновлення роботи українських НПЗ. Серед них – стимулювання реконструкції і модернізації заводів до 2015 року та посилення контролю за якістю нафтопродуктів. Програма передбачає виділення бюджетних коштів на закупівлю стаціонарних та пересувних лабораторій контролю якості, встановлення остаточних термінів для переходу на випуск палива стандарту Євро-4. Крім того, уряд розробить і подасть на розгляд Верховної Ради законопроект, який буде стимулювати інвестиції в модернізацію НПЗ. Всі ці завдання, згідно із затвердженим президентом планом, повинні бути виконані до кінця березня поточного року.

Зараз простоюють Одеський і Лисичанський нафтопереробні заводи. Представники Міненерговугілля запевняють, що в найближчі місяці ці НПЗ відновлять роботу. За оцінками експертів, сьогодні близько 75-80% палива, яке продається в Україні – імпортне. Частка бензину і ДТ вітчизняного виробництва в останні роки постійно знижується.