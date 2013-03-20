У Полтаві горіло музучилище ім. Лисенка: евакуювали 150 людей
18:04, 20 березня 2013Суспільство
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З Полтавського музичного училища ім. М. В. Лисенка через повідомлення про пожежу рятувальники евакуювали близько 150 людей.
Як повідомили журналістам у прес-службі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам сьогодні, о 16.15 від працівників музучилища.
Згідно з попередніми даними, займання почалося в підвалі. Його вдалося оперативно локалізувати. «На місце події виїхали два пожежні автомобілі Жовтневого району міста», - сказано в повідомленні.
Наразі пожежу вже ліквідовано.
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