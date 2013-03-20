Могильов і Меджліс спільно готують заходи до дня пам'яті жертв депортації

Про це заявив Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов на першому засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення 18 травня Дня пам'яті жертв депортації, про це повідомляє управління інформації Радміну Криму.

«17 і 18 травня в містах і районах Криму пройдуть жалобні заходи, присвячені Дню пам'яті жертв депортації. Республіканський мітинг на центральній площі Сімферополя традиційно проводиться в одному форматі. Я вважаю, що відходити від цього формату недоцільно. Наше спільне завдання - провести всі заходи на високому рівні »,-підкреслив Анатолій Могильов.

Голова уряду автономії закликав усі громадські та політичні сили до конструктивного діалогу і наголосив, що в Криму немає підстав для дестабілізації міжнаціональної ситуації. «У пам'ять та з поваги до загиблих і постраждалих пропоную знайти консенсус і утриматися від взаємних звинувачень. Той, хто допустить образливі вислови стосовно співвітчизників, заслуговує засудження. Мова йде про трагедію народів, не можна нагнітати ситуацію. 18 травня - це день толерантності, ніякої політики бути не повинно. Наше завдання провести заходи на високому рівні », - звернувся до членів оргкомітету Анатолій Могильов. У свою чергу від імені меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що ніхто з організаторів не зацікавлений у політизації траурних заходів.

«Я не думаю, що треба драматизувати ситуацію. У нас в попередні роки ніколи не було ніяких ексцесів, у нас був оргкомітет при уряді, оргкомітет меджлісу, ми погоджували всі моменти. Це жалобний захід, кожен може бути його організатором, але головне не те, хто організовує, а хто і навіщо приходить на ці заходи. Ми завжди намагалися, і нам вдавалося піти від політизації », - зазначив Рефат Чубаров. Так само в ході засідання оргкомітету Анатолій Могильов заявив, що кримчани повинні самі вирішити, де буде встановлено пам'ятник Жертвам депортації. «Не можна ділити людей на тих, хто більше або менше постраждав, потрібно віддати шану всім народам, депортованим з Криму. Це спільна трагедія, тому Криму потрібен пам'ятник Жертвам депортації. Де він повинен знаходитися, повинна вирішувати громада. Тільки після цього можна приймати остаточне рішення і оголошувати конкурс на ескізний проект пам'ятника », - переконаний Анатолій Могильов. У рамках засідання члени оргкомітету одноголосно схвалили план заходів, приурочених до Дня пам'яті жертв депортації.

Зокрема, 17 травня в містах і районах Криму заплановано покладання квітів та вінків до меморіалів, в Сімферополі організують акцію «Запали свічку у своєму серці».

Вранці 18 травня почнеться республіканський траурний мітинг в Сімферополі, який також пройде в містах і районах автономії. Крім того, в Кримському академічному Українському музичному театрі організують вечір-реквієм. Крім того, члени оргкомітету розглянули питання про встановлення в Сімферополі пам'ятника Жертвам депортації.