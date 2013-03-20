ЗМІ: Сотні водіїв у Севастополі не можуть поставити на облік свої машини

За інформацією співрозмовника агентства, пластикові бланки реєстрації транспортного засобу не встигли замовити в Києві, повідомило РІА Новости в середу джерело в правоохоронних органах міста.

За його словами, в Севастополі щодня ставлять на облік сотні автомобілів, серед яких чимало комерційних (вантажівки та мікроавтобуси). "Власники комерційних автомобілів можуть понести великі збитки через простій машин і, напевно, подадуть на ДАІ до суду для відшкодування збитку", - сказав співрозмовник агентства.

За словами деяких водіїв, співробітники МРЕВ (міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу) Севастополя повідомили їм, що бланки, можливо, доведеться чекати близько двох тижнів.

У складній ситуації опинилися і деякі моряки ЧФ РФ, які не встигнуть зареєструвати недавно куплений особистий транспорт перед виходом у море.