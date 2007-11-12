Януковичу заважає сильний вітер

Результати наслідків стихії, що сталася в Україні 10 листопада, можна буде з`ясувати через день-два, оскільки зараз цьому заважає сильний вітер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам на брифінгу.

За його інформацією, на сьогодні пляма мазуту в морі рухається від території України, проте поки що важко визначити, в який бік – чи в бік Росії, чи Грузії або Туреччини.

На сьогодні збором мазуту з української сторони займаються 4 кораблі, з російської - один великий, ще один корабель має підійти найближчим часом з Одеси, і «цього досить», підкреслив В.ЯНУКОВІЧ.

Він також повідомив, що є випадки забруднення берега, і частини МНС і Міністерства оборони будуть задіяні для збирання мазуту.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що остаточна оцінка ситуації буде зроблена після того, як будуть одержані експертні оцінки. «А що стосується міжнародних відносин, вони мають бути оформлені згідно з міжнародними законами. Тільки після цього ми зможемо дати остаточну відповідь. Сьогодні звинувачувати когось у цих питаннях не можна», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр зазначив, що для уряду України зараз важливий порятунок людей і збереження їхнього здоров`я.